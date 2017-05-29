ЦБ аннулировал лицензию у небанковской кредитной организации «ИР-кредит»

Банк России с 29 мая аннулировал лицензию на проведение банковских операций у московской небанковской кредитной организации «ИР-кредит» (ПАО). Это связано с добровольной ликвидацией компании, которая подала ЦБ соответствующее ходатайство.

Исходя из представленных регулятору отчетных данных у «ИР-кредита» достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов, отмечает пресс-служба ЦБ. В организации будет назначена ликвидационная комиссия.

По данным отчетности, по величине активов на 1 мая кредитная организация занимала 560-е место в банковской системе России.