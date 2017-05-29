Лицензии лишился банк, связанный с Германом Клименко и Романом Троценко

ЦБ отозвал лицензию у «Айви банка» А.Махонин / Ведомости

Банк России с 29 мая отозвал лицензию у московского «Айви банка». По данным отчетности, по величине активов на 1 мая банк занимал 432-е место в банковской системе страны.

«Бизнес-модель Айви Банк (АО) носила выраженный кэптивный характер и в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, - объяснила пресс-служба регулятора. - Совершенные кредитной организацией операции и сделки привели к возникновению в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков». ЦБ также напомнил, что неоднократно применял в отношении «Айви банка» меры надзорного реагирования, в том числе ограничения и запрет на привлечение вкладов населения. Однако усилий руководства и собственников банка не хватило для нормализации его деятельности.

27 апреля 2017 г. стало известно о выемке документов в «Айви банке». Председатель совета директоров организации Александр Плющенко сообщил, что выемка прошла по двум компаниям, которые были закрыты в банке в 2015 г. и больше не обслуживались. По сведениям источника «Прайма», одна из этих компаний - «Оргмонтажпроект».

По данным «Айви банка», владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко вместе с Ларисой Сизовой и Юлией Никишовой через компанию АО «Прогресс» контролируют 9,9% в капитале банка. Советнику президента по вопросам развития интернета, владельцу Liveinternet Герману Клименко вместе с Андреем Кузиным и Александрой Орджоникидзе через ООО «3ДНьюс» принадлежит 6,18%, кроме того, напрямую Клименко контролирует еще 3,81% в капитале банка. Заместителю гендиректора по общественно-политическому вещанию «Первого канала» Олегу Вольнову принадлежит 10%. Плющенко принадлежит 19,99%. Совет директоров «Айви банка» он возглавил с 2011 г., когда пришел в этот банк с командой из Банка проектного финансирования (БПФ), который рухнул двумя годами позже – в 2013 г. Крах БПФ был примечателен тем, что сотрудники временной администрации после отзыва лицензии обнаружили, что с банковских серверов стерты все данные. Агентству по страхованию вкладов пришлось выплатить его вкладчикам более 12 млрд руб. В совете директоров «Айви банка» еще четыре человека, которые раньше работали в БПФ, причем все они акционеры банка.

«Ведомостям» Плющенко сказал, что Клименко действительно является акционером банка. но Троценко им никогда не был. «Были фирмы, которые входили в капитал банка для его увеличения, и я его [Троценко] просил их предоставить. Но, по сути, Троценко – номинальный акционер. Мы недосмотрели, мы эту информацию скоро уберем», – говорил он в конце апреля.

По словам Плющенко, «Айви банк» постоянно ведет работу с ЦБ с декабря 2016 г., с того времени начались проверки надзора, поэтому капитал банка «гулял» – то уменьшался, то увеличивался. На конец апреля, как говорил он, все требования регулятора банк выполнил, а к июню капитал «Айви банка» планировалось увеличить до 400–500 млн руб. С начала года «Айви банк» лишился 40% активов, к марту они составляли 2 млрд руб. Банк продал облигации почти на 1 млрд руб. и сократил кредитный портфель вдвое – до 950 млн руб. В основном (75% пассивов) он финансирует свою деятельность за счет вкладов населения – 1,5 млрд руб.