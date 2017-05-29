ЦБ отозвал лицензию у петрозаводского «РИТЦ банка»

Банк России с 29 мая отозвал лицензию у петрозаводского ООО «Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр) ("РИТЦ банка"). Банк не является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, на 1 мая по величине активов он занимал 555-е место в банковской системе России.

Из-за «возникновения острого дефицита ликвидности "РИТЦ банк" (ООО) утратил способность выполнять свои обязательства перед кредиторами и фактически прекратил операционное обслуживание клиентов», сообщает пресс-служба регулятора. ЦБ также сообщил, что в действиях руководства и собственников банка «прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов, в результате чего банк полностью утратил капитал».

В отношении «РИТЦ банка» регулятор неоднократно применял меры надзорного реагирования, в том числе ограничения на осуществление отдельных операций.