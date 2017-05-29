Банк «Югра» в I квартале сократил чистый убыток по МСФО за счет восстановления резервов

Банк «Югра» в первом квартале 2017 г. сократил чистый убыток по МСФО в 2,7 раза, до 2,298 млрд руб. против 7,911 млрд руб. убытка годом ранее. Об этом говорится в отчете кредитной организации.

В январе-марте этого года банк восстановил резервы по кредитам на 2,267 млрд руб. против 2,101 млрд руб. расходов в первом квартале 2016 г.

Чистый процентный доход до резервов в первом квартале увеличился на 53,2% и составил 2,1 млрд руб.

Процентные доходы банка в отчетном периоде снизились на 15%, до 7,2 млрд руб., процентные расходы сократились на 28,3% и оцениваются на уровне 5,1 млрд руб.

Операционные доходы банка в первом квартале составили 108,4 млн руб. против 753,7 млн руб. доходов годом ранее. Банк в январе-марте 2017 г. увеличил операционные расходы на 17,7%, до 1,997 млрд руб. в основном за счет роста расходов по страхованию вкладов, которые за отчетный период выросли в 5,5 раз и составили 828 млн руб.

Активы банка за первые три месяца 2017 г. практически не изменились и на 31 марта составили 259,3 млрд руб.

Кредитный портфель банка до вычета резервов снизился на 0,4% - до 273,9 млрд руб., после резервов вырос на 0,5% - до 222,6 млрд руб. Основную часть портфеля (99,8%) составляют кредиты корпоративным клиентам (273,4 млрд руб. до резервов). Объем резервов за январь-март 2017 г. сократился на 4,2% - до 51,3 млрд руб.

У «Югры» на 31 марта 2017 г. было 26 заемщиков с общей суммой ссудной задолженности, превышающей 10% капитала банка. Средства клиентов в отчетном периоде выросли на 1,5% - до 196,8 млрд руб. Большую часть средств (92,9%) составляют средства физлиц - 182,9 млрд руб.