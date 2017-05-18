Число акционеров банка «Югра» выросло на треть

Количество акционеров банка «Югра» практически не менялось с начала 2013 г. по сентябрь прошлого года: их было 98–99, следует из его квартальных отчетов. Но за IV квартал 2016 г. число участников в капитале банка выросло с 99 до 124, а спустя еще три месяца, 31 марта 2017 г., их было уже 132.

Доля новых миноритарных акционеров незначительна и не превышает 1%, передал через пресс-службу президент «Югры» Алексей Нефедов, но причин их появления в капитале не объясняет: «В целом акционерам не требуется согласование данных операций с банком».

Рациональных причин скорее всего нет – вероятно, речь идет о схеме, полагает методолог RAEX Юрий Беликов. С октября 2016 г. у «Югры» начали наблюдаться незначительные (18 000–753 000 руб.) обороты по счетам учета уставного капитала при неизменности его величины (12,97 млрд руб.), рассказывает он: фактически происходила деконсолидация пакетов акций в небольшом масштабе. «Одновременно увеличивалось число акционеров, не получавших никакого контроля над банком в силу нематериальности их пакетов акций, – продолжает он, резюмируя: – Никакого экономического смысла для компании, акции которой не торгуются на бирже, эти сделки не несли бы, однако они могут быть способом обхода ограничения на привлечение средств населения, с высокой вероятностью действующего в отношении банка».

Так и есть, говорят два человека, знающих это от ЦБ и от знакомого Алексея Хотина, основного владельца «Югры». По их словам, ЦБ прошлой осенью ограничил «Югре» привлечение средств населения.

Этим, возможно, дело не ограничилось, уточняет первый собеседник «Ведомостей»: в конце апреля ЦБ ограничил «Югре» привлечение средств акционеров с долей участия менее 0,01%, говорит человек, знающий это от сотрудника ЦБ. По его словам, у регулятора были замечания к банку по поводу исполнения ограничения: в частности, ЦБ обратил внимание на то, что крупные вкладчики банка становились его акционерами.

Данайский дар Ограничение на привлечение средств физлиц не распространяется на акционеров банка. Это в 2011 г. использовал Мособлбанк, которому ЦБ ограничил прием вкладов: он дарил вкладчикам по 10 своих акций. Представитель банка называл это благотворительной акцией. В итоге банк спрятал за балансом 76 млрд руб. 350 000 вкладчиков, и ЦБ решил его санировать.

В некоторых банках одновременно увеличивалось количество вкладчиков и акционеров – в частности, использовалась схема для обхода ограничения ЦБ, говорит партнер ФБК Алексей Терехов (см. врез). «Сказать, так ли это, без экспертизы ЦБ сложно, но, если регулятор ввел определенные ограничения на привлечение средств миноритарных акционеров, вероятно, какую-то схему он в этом увидел», – заключает он.

Сотрудник одного из отделений «Югры» 15 мая сообщил корреспонденту «Ведомостей», что получить акции банка при размещении вклада возможно: подписывается договор купли-продажи, но на самом деле ценные бумаги идут в подарок. По его словам, получить акции можно было при обращении в отделение: никто не говорил ему, что «это отменено». Однако на следующий день сотрудник того же отделения банка сообщил, что подобной акции у банка нет и не было, а все предложения по депозитам размещаются на сайте банка. В другом отделении «Югры» корреспонденту «Ведомостей» также сообщили, что при открытии вип-вклада в подарок к нему полагаются акции. Сотрудник этого отделения обещал уточнить подробности и перезвонить, но в итоге не сделал этого.

«Сообщение о подобных операциях полностью не соответствует действительности», – опровергает представитель «Югры».

Банк не продает свои акции самостоятельно, в том числе через отделения: у его сотрудников нет полномочий и возможности совершать операции по купле-продаже любых ценных бумаг, говорит представитель «Югры». Банк не является владельцем собственных акций, продолжает он. «Информация, указанная в данном запросе, не соответствует действительности», – сообщил он в ответ на вопросы «Ведомостей» о продаже акций банка в его отделениях, предписаниях ЦБ, ограничивающих привлечение вкладов, а также привлечение средств от акционеров с долей менее 0,01%. Какая именно информация из запроса не соответствует действительности, представитель «Югры» не уточнил, добавив, что «банк, как любое финансовое учреждение России, не комментирует действия регулятора». Так же поступает по отношению к действующим банкам и ЦБ, напомнил его представитель.

С октября 2016 г. вклады физлиц в «Югре» выросли не очень сильно (со 163 млрд до 170 млрд руб. на 1 апреля 2017 г.), но ограничение может распространяться не только на общую сумму, но и на возможность переоформления вкладов и условия по ним, рассуждает Беликов: «Таким образом, для сохранения ресурсной базы и ее лояльности при одновременном формальном соблюдении требований регулятора может потребоваться превращать вкладчиков в миноритарных акционеров».