Законопроект о передаче банка «Российский капитал» АИЖК внесен в Думу

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может получить право передачи 100% привилегированных акций банка «Российский капитал» Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Распоряжение о внесении в Госдуму соответствующего законопроекта опубликовано на сайте правительства.

«Законопроектом устанавливается право госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" по решению правительства России осуществить отчуждение 100% привилегированных акций АКБ "Российский капитал" с их последующей конвертацией в обыкновенные акции в целях передачи агентством акций АКБ "Российский капитал" акционерному обществу "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект разработан в рамках работы по завершению строительства объектов группы компаний «СУ-155» и направлен на развитие ипотечно-строительной модели на базе банка «Российский капитал».