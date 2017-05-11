АИЖК собирается вывести «Российский капитал» в тройку лидеров на рынке ипотеки

Boston consalting group (BCG) к концу 2017 г. подготовит новую стратегию развития на 2016-2020 гг. для Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок. По данным протокола закупки, в уточненной стратегии будет учтен эффект от приобретения агентством контроля над банком «Российский капитал». Стоимость контракта — 60 млн руб.

Один из приоритетов в новой программе развития АИЖК — построение ипотечного банка, входящего в тройку лидеров рынка, следует из материалов. Стратегия будет предусматривать построение цифрового ипотечного банка с каналами удаленной выдачи ипотеки, цифрового брокера финансовых инструментов, включая паи ЗПИФов АИЖК. BCG предстоит определить рыночные источники фондирования «Российского капитала», для того чтобы банк обходился без поддержки со стороны АИЖК или ЦБ и работал без убытка.

О планах по интеграции банка «Российский капитал» в структуру «единого института развития в жилищной сфере» АИЖК официально заявило в среду, 10 мая. До этого было известно, что агентство начало due diligence «Российского капитала» совместно с EY. С 2009 г. банк «Российский капитал» находится на санации, основным владельцем банка является Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Сейчас «Российский капитал» занимается достройкой объектов обанкротившегося застройщика «СУ-155». Ранее зампред правления банка Михаил Березов делился планами банка увеличить ипотечное кредитование в три раза до 26 млрд руб. за 2017 г. с 8,3 млрд руб. годом ранее, передавало агентство «РИА Новости».

АИЖК пока не ответило на запрос «Ведомостей».