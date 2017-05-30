Костин оценил потери ВТБ в случае закрытия бизнеса на Украине в 25 млрд рублей

Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что оценивает потери в случае закрытия бизнеса на Украине на уровне 25–27 млрд руб. Об этом он рассказал в интервью Financial Times. На Украине работают два дочерних банка группы – ВТБ (Украина) и «БМ банк» (достался ВТБ после покупки Банка Москвы).

Группа в мае прошлого года заявила о намерении продать ВТБ (Украина). Однако уже в июне руководство ВТБ сообщило, что приостановило активный поиск покупателей. Разговоры об уходе группы с украинского рынка возобновились в марте 2017 г. после того, как Киев ввел санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Введенные на год ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.

У ВТБ были предложения на покупку украинских активов, но потенциальные сделки, по словам Костина, были сорваны из-за позиции Нацбанка Украины. «У нас возникло много проблем. Они бросают камни, устраивают демонстрации, угрожают людям. Мы готовы закрыть [бизнес], но для этого потребуется, возможно, еще один год», – заявил глава ВТБ.