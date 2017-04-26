Власти Украины «ставят палки в колеса» даже в процессе выхода ВТБ с рынка – Костин

Украинские власти «продолжают ставить палки в колеса» даже при попытке группы ВТБ уйти с рынка страны. С таким заявлением выступил президент ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров.

«Украинские власти продолжают нам ставить палки в колеса и в процессе ухода с этого рынка. Ситуация понятная, мы будем закрываться, будем уходить. Постепенно или сразу уходить - это будет зависеть от того, какие возможности у нас там будут и как нам там дадут уйти», - сказал он.