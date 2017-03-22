Альфа-банк не планирует уходить с украинского рынка

Альфа-банк планирует продолжать работу на Украине, заявил президент и совладелец банка Петр Авен. «Наши банки на Украине работают. Мы не собираемся, пока не собираемся», - сказал Авен, отвечая на вопрос о том, планируется ли продажа бизнеса на Украине.

Он отметил, что у Альфа-банка «нормальные рабочие отношения с Нацбанком Украины». При этом бизнесмен отметил, что трудности в этом регионе есть и они связаны с погромами отделений. «Нам разбили отделение, залили банкоматы, конечно, трудно», - рассказал банкир и отметил, пока Сбербанк не предлагал Альфа-банку купить свой «дочерний» украинский банк.

16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Под ограничения попали 100%-ная «дочка» Сбербанка, Проминвестбанка (принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банка» (принадлежит российскому ВТБ) и VS Bank, который принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe. Альфа-банк в этот список не вошел.