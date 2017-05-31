Индекс ММВБ упал ниже минимума июля 2016 года

Рублевый индекс ММВБ вечером в среду упал вслед за нефтью и протестировал поддержку 1900 пунктов, обновив минимум с начала июля прошлого года.

К 17.33 мск индекс ММВБ упал до 1895,96 пункта (-1,9%), индекс РТС откатился до 1050 пунктов (-2,3%) - минимум с начала марта, основные blue chips на Московской бирже подешевели на 1-4,6%. Котировки нефти Brent около 17.00 мск упали ниже $50 за баррель с уровней выше $51.

На нефтяном рынке цены в среду продолжают снижаться из-за опасений, что предпринимаемые ОПЕК+ меры по сокращению добычи и наступление сезона активного вождения в США не смогут в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке.