Набиуллина видит возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

Банк России видит возможности для дальнейшего снижения ставки, но ему следует придерживаться очень консервативной финансовой политики и учитывать при принятии решений экономическую ситуацию, фактическую инфляцию и инфляционные ожидания, а также динамику котировок нефти. Это в интервью CNBC заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, на каждом заседании, посвященном монетарной политике, анализируются все эти факторы, решения по ставке зависят от статистических данных.

Сославшись на исследование ЦБ, она сказала, что нейтральная реальная процентная ставка может составлять 2,5-2,75%, а при инфляции в 4% ставка может быть установлена на уровне 6,5-6,75%. Недавно председатель ЦБ говорила, что при инфляции около 4% в среднесрочной перспективе к 2020 г. ключевая ставка может составлять 6,5–7%.

В марте 2017 г. ЦБ впервые за полгода снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 9,75%. В апреле ставка была снижена до 9,25%.