Сбербанк: рост базовой ставки отчислений в ФСВ до 0,2% увеличит расходы банков на 120 млрд рублей

Рост базовой ставки отчислений в фонд страхования вкладов (ФСВ) с 0,12 до 0,2% увеличит расходы банков на 120 млрд руб. в год, а общий объем платежей в этот фонд отнимет у банков четверть прибыли, следует из расчетов Сбербанка, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».

Базовая ставка отчислений банков в ФСВ составляет 0,12% от среднего значения объема вкладов физлиц за отчетный квартал. Банк России обсуждает с АСВ увеличение этой ставки до 0,15% в начале 2018 г. Однако Минфин выступает за повышение базовой ставки до 0,2%.

«Дополнительные расходы банков составят около 120 млрд руб. а год, общие выплаты в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) превысят 240 млрд руб. Для сравнения: прибыль банков до налогообложения в 2016 г. составила 930 млрд руб., то есть новые взносы способны уменьшить прибыль банков на 13%, а общий объем выплат в АСВ будет "съедать" четверть прибыли банков», - подсчитали в крупнейшем российском банке.

Сейчас, по оценкам Сбербанка, взносы в АСВ «съедают» 6% дохода по рублевым вкладам, 25% - по вкладам в долларах и 43% - по вкладам в евро. Рост взносов происходит на фоне снижения инфляции и, как следствие, процентных ставок. Эффект взносов в АСВ возрастет до 17, 40 и 73% соответственно.