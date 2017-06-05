УФСИН: экс-руководителю банка «Огни Москвы» перед смертью изменили меру пресечения

Управление ФСИН по Москве подтвердило смерть бывшего руководителя банка «Огни Москвы» Дениса Морозова 12 мая 2017 г. Ранее РБК сообщил, что бывший банкир, страдавший тяжелым генетическим заболеванием, умер в возрасте 42 лет в Боткинской больнице, находясь под арестом. УФСИН проинформировало, что 9 марта 2017 г. Басманный суд Москвы изменил Морозову меру пресечения на домашний арест.

По данным РБК, в Боткинскую больницу банкира перевели 19 февраля из сизо-4 с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. После перевода он впал в кому и в сознание больше не возвращался. У Морозова было наследственное заболевание, связываемое со свертываемостью крови, – болезнь Виллебранда - Диана, которой нет в перечне диагнозов, препятствующих содержанию под стражей, отмечает РБК. Он неоднократно пытался добиться изменения меры пресечения, но получал отказ, сообщал портал.

Банк России лишил «Огни Москвы» лицензии в мае 2014 г. Уголовное дело против топ-менеджмента банка было возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов в 2015 г. Первыми фигурантами стали Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом «Центральный» Григорий Жданов. Морозова обвиняли в хищении 7,5 млрд руб.