РБК: бывший руководитель банка «Огни Москвы» умер от тяжелого заболевания под арестом

В Боткинской больнице умер бывший предправления банка «Огни Москвы» Денис Морозов, находящийся под арестом по обвинению о хищении 7,5 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на пять источников. В больницу он был доставлен из сизо. Ранее Морозов неоднократно пытался добиться изменения меры пресечения, ссылаясь на слабое здоровье. УФСИН Москвы позднее сообщило, что он был переведен под домашний арест в начале марта.

Бывший банкир умер 12 мая в реанимации в возрасте 42 лет, сообщает портал со ссылкой на родственника Морозова. В Боткинскую больницу его перевели 19 февраля из сизо-4 с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. После перевода он впал в кому и в сознание больше не возвращался. У Морозова было наследственное заболевание, связываемое со свертываемостью крови, – болезнь Виллебранда - Диана, которой нет в перечне диагнозов, препятствующих содержанию под стражей, отмечает РБК. Таким больным периодически требуется вливание препаратов плазмы, по словам одного из источников портала, в сизо Морозову ни разу переливание не делали. В конце августа Морозов перенес полостную операцию: «Его оперировали в 40-й больнице и оттуда вернули назад в сизо. Даже швы снимали уже не в больнице».

Банк России лишил «Огни Москвы» лицензии в мае 2014 г. Уголовное дело против топ-менеджмента банка было возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов в 2015 г. Первыми фигурантами стали Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом «Центральный» Григорий Жданов. Трое последних в августе 2015 г. были помещены под домашний арест, а Морозов отправился в сизо. В конце января 2016 г. бывшему финдиректору обанкротившегося банка Александру Башмакову было предъявлено обвинение в хищении более 1 млрд руб. По версии следствия, обвиняемые фальсифицировали документы о разрыве договоров с клиентами, а деньги со счетов клиентов переводили подконтрольным фирмам.

За неделю до смерти Морозова уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила президенту Владимиру Путину обязать суды освобождать заключенных, у которых тяжелые заболевания. Сейчас, по ее словам, освободить тяжелобольного – «это право суда», а не обязанность, цитировал ее ТАСС. Она добавила, что суды освобождают меньше половины тяжелобольных «и люди умирают в тюрьме, умирают, не дождавшись свободы, хотя они являются практически смертельно больными». В связи с этим омбудсмен предложила изменить закон и заменить право суда освобождать таких арестованных на обязанность, если у человека есть документ, подтверждающий тяжелое заболевание.