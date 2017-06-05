Набиуллина: «убивать» рынок микрофинансовых организаций нельзя

Если на рынке не останется микрофинансовых организаций, россияне будут обращаться к «черным кредиторам, которых Банк России не контролирует». «Микрофинансирование - это социально значимый сегмент финансового рынка. Маленькие займы люди берут не от хорошей жизни, когда не хватает зарплаты. Убивать этот рынок, на наш взгляд, нельзя», - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Количество легально действующих микрофинансовых организаций на апрель 2017 составляло 2412 компаний. В 2016 г. ЦБ исключил из реестра 1714 МФО, а с 2013 г. - 5514 МФО, добавила Набиуллина.

Нелегальные кредиторы являются проблемой для ЦБ, также подчеркнула она. В частности, для борьбы с ними недавно был принят закон о запрете рекламы кредиторов, не состоящих в реестре Банка России, напомнила Набиуллина.