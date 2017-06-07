Курс доллара превысил 57 рублей, евро – 64 рубля впервые с конца мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,88% и достиг 57,02 руб., превысив отметку в 57 руб. впервые с 26 мая. Евро, в свою очередь, укрепился на 0,65% до 64,19 руб., преодолев уровень в 64 руб. впервые с 22 мая, свидетельствуют данные торгов.

Ослабление рубля происходит на фоне снижения стоимости нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 3,81% до $48,2 за баррель.

Снижение котировок нефти ускорилось после публикации данных по коммерческим запасам нефти в США. По данным министерства энергетики страны, за неделю с 26 мая по 2 июня запасы увеличились на 3,3 млн баррелей до 513,2 млн баррелей. При этом эксперты ожидали снижения запасов на 3,5 млн баррелей.