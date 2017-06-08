Котировки нефти слегка корректируются после обвала накануне

К 8.30 мск четверга августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $48,39 за баррель, июльские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже - у $46 за баррель. За предыдущие торги котировки Brеnt обрушились на $2,06 (4,11%) до $48,06 за баррель, WTI - на $2,47 (5,13%) до $45,72 за баррель, напоминает «Интерфакс». Обвал вызвали данные минэнерго США о неожиданном росте запасов нефти в стране за минувшую неделю. Было объявлено, что они выросли на 3,3 млн баррелей, при том что аналитики ожидали в среднем снижения показателя на 3,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в США выросли на 3,32 млн баррелей, дистиллятов - на 4,35 млн баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих предприятий в стране упала на 0,9 процентного пункта вместо ожидавшегося снижения на 0,2 п. п., а добыча нефти сократилась на 24 000 баррелей в сутки. Аналитик US Wealth Management Bank Роб Хоуорт полагает, что котировки будут находиться в определенном диапазоне: «Меры ОПЕК поддерживают рынок, тогда как рост добычи в США ограничивает повышение цен».