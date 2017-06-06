Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в мае впервые с октября

Государства ОПЕК увеличили добычу нефти в мае 2017 г., что отмечено впервые с октября прошлого года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного S&P Global Platts.

Добыча нефти странами картеля выросла в прошлом месяце на 270 000 баррелей в сутки (б/с) по сравнению с апрелем - до 32,12 млн б/с.

Увеличение производства нефти обусловлено резким наращиванием объемов добычи Ливией и Нигерией, освобожденным от участия в соглашении об ограничении добычи, отмечается в обзоре S&P Global Platts.

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов во вторник.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:45 мск выросли на $0,34 (0,69%) до $49,81 за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,5 (1,05%) до $47,9 за баррель.