АИЖК предсказало ставку по ипотеке в 6–7% «на горизонте двух лет»

Ипотечная ставка в 6-7% достижима на горизонте двух лет, говорится в сообщении Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

«Ипотечная ставка опустится ниже 10% уже на границе 2017-2018 г., а на горизонте двух лет она достигнет значений 6-7%», – говорит генеральный директор АИЖК Александр Плутник, слова которого приводятся в сообщении агентства.

По словам Плутника, объем ипотечных кредитов, выданных за январь - апрель 2017 г., увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. «Если говорить о количестве людей – это означает, что 260 000 россиян взяли ипотеку за первых четыре месяца этого года», – отметил Плутник. По его ожиданиям, «еще больше людей придут за ипотекой во втором полугодии текущего года».

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, продолжала снижаться и в апреле 2017 г. достигла минимального значения за последние пять лет — 11,45%, сообщалось во вторник в материалах на сайте ЦБ РФ.