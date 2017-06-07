Из-за Сбербанка ставки ипотеки опустились до пятилетнего минимума

Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: Ипотека выглядит на пять лет моложе

Банки вслед за Сбербанком стали снижать ставки ипотеки А. Гордеев / Ведомости

Средневзвешенная ставка ипотечных жилищных кредитов, выданных банками в апреле, опустилась до 11,45%, следует из данных ЦБ. Это минимальное значение за последние пять лет, меньше было лишь один раз – в ноябре 2011 г., до 11,4% (статистика ЦБ доступна с 2009 г.).

За первые четыре месяца 2017 г. банки выдали 260 000 кредитов на 470,8 млрд руб. – на 147,2 млрд больше, чем годом ранее. Средний размер кредита с начала года вырос с 1,71 млн до 1,81 млн руб., за счет этого и увеличилось кредитование – на 5,4%, сообщает ЦБ.

Ставки по ипотеке продолжат быстро падать, уверены банкиры. «То, что где-то в конце года ставка уйдет ниже 10%, очевидно. Может быть, в декабре, может быть, в январе, но в целом следующая цель – ставки по ипотеке ниже 10%», – говорил в интервью ТАСС президент «ВТБ 24» Михаил Задорнов. Средневзвешенную ставку по ипотеке в районе 10% и ниже к концу года прогнозирует и руководитель группы аналитики рынка ипотечного банка «Дельтакредит» Назар Аржанников. «Уровень в 9% и ниже у крупных банков возможен уже в следующем году», – говорит руководитель дирекции ипотечных продаж ВТБ Георгий Тер-Аристокесянц.

Дмитрий Медведев премьер-министр Мы должны выйти <...> на кредитную ставку [по ипотеке] в размере 6–7% по всей стране. Я считаю, что макроэкономические условия для этого в целом созрели.

Снижение ставок позволит ипотечному рынку расти ближайшие 3–4 года, уверены аналитики АКРА: в том числе за счет этого в 2017 г. выдачи увеличатся на 15–17%, а в 2018–2020 гг. – на 12–13%, говорится в обзоре агентства (портфели прибавят 12% в этом году и затем по 10%).

Этот рост будет сопровождаться демпингом, предупреждает АКРА: «На фоне усиления конкуренции за заемщиков все больше банков прибегают к агрессивной ценовой политике, в частности рефинансируя кредиты конкурентов по сниженной ставке либо предлагая акционные продукты по ставке ниже рынка». В 2017 г. «новую волну ценовой конкуренции» запустил Сбербанк, снижавший ставки по ипотеке и предложивший собственную программу рефинансирования, пишут аналитики АКРА, а вслед за ним в эту гонку пришлось включаться другим крупным игрокам.

Сбербанк, в I квартале выдавший более половины всех ипотечных кредитов (52%), играет на понижение: с начала года он уже трижды снижал ставки по ипотеке.

С 1 июня минимальная ставка кредита в госбанке на приобретение квартиры в новостройке составляет 10,7% годовых, а при электронной регистрации сделки – 10%. В феврале банк удешевил ипотеку в среднем на 1,1 процентного пункта, а в апреле – еще на 2–2,5 п. п. по акции с отдельными застройщиками.

В феврале ставки ипотеки снижали также банки группы ВТБ – на 1,1 п. п. для новостроек и на 1,35 п. п. для готового жилья. Они готовятся следовать за лидером: в ближайшее время банки ВТБ собираются снизить проценты ипотечных кредитов, сообщил банк.

«Безусловно, Сбербанк – основной маркетмейкер в силу своего масштаба, и все банки так или иначе действуют с оглядкой на крупнейший банк страны», – признает директор дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко.

Герман Греф президент Сбербанка Я не думаю, что эта перспектива [снижение ставки по ипотеке до 6–7%] неисполнима в ближайшие 2–3 года при сохранении инфляционного тренда.

Более того, если рынок в 2016 – начале 2017 г. привык, что Сбербанк действует вслед за решением ЦБ по ключевой ставке в пределах двух недель, то июньское решение лидера рынка о снижении ставок говорит, что банк начал «бить на опережение», снижая ставки накануне заседания совета директоров ЦБ по ставке 16 июня, замечает Аржанников. Правда, в первую очередь снижение процентов по ипотеке продиктовано уменьшением уровня инфляции до «беспрецедентных для новой истории России значений» и сокращением стоимости привлекаемых ресурсов, говорит Пахаленко. Снижение ипотечных ставок в последние месяцы на несколько шагов опережает рыночные тенденции, замечает директор департамента ипотечного кредитования «ВТБ 24» Андрей Осипов. Сбербанк оперативно не ответил на запрос «Ведомостей».

Снижаются ставки не только кредитов, но и депозитов. Средняя максимальная ставка депозитов 10 крупнейших розничных банков неуклонно снижается и в последнюю декаду мая составила рекордно низкие 7,58% годовых (ЦБ рассчитывает ее с 2009 г.).

Гонясь за снижением ставок, банки будут терять в марже, предупреждают аналитики АКРА. На горизонте трех лет уменьшение средней маржи ипотеки составит 0,5–0,7 п. п. Стоимость риска на рынке ипотеки, напротив, вырастет, отмечается в обзоре агентства: «Причина – ожидаемое смягчение банками требований к ипотечным заемщикам в ответ на усиление ценовой конкуренции на рынке». В 2016 г. она была почти нулевой, в периоде до 2020 г. будет находиться в пределах 0,6–0,8% кредитного портфеля – «на комфортном уровне». Вместе с тем это не окажет значимого влияния на качество ипотечного портфеля, оптимистичны аналитики АКРА.