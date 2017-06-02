Сбербанк одновременно снизил ставки по вкладам и ипотеке

Статья опубликована в № 4334 от 02.06.2017 под заголовком: Двойной удар по ставкам

Снижая ставки по кредитам ради удержания процентной маржи, банк вынужден снижать и ставки по депозитам Андрей Гордеев / Ведомости

С 1 июня Сбербанк снизил базовые ставки рублевых вкладов и сберегательных сертификатов на 0,1–0,5 процентного пункта (см. стр. 09). При дистанционном открытии депозита ставка составила 5,6% годовых, а в отделении – 5,1% (при размещении не менее 700 000 руб. на 3–6 месяцев). Одновременно госбанк понизил ставки по ипотеке. Минимальная ставка кредита на приобретение квартиры в новостройке составит 10,7% годовых, а при электронной регистрации сделки – 10%.

Именно снижение ставок по вкладам позволяет Сбербанку уменьшить ставки по кредитам, отмечает представитель госбанка.

Президент Сбербанка Герман Греф опасался, что снижающиеся ставки на рынке будут сдерживать рост маржи госбанка: «В ближайшей перспективе маржа банка будет находиться под давлением. Но в этом году мы не ожидаем такого большого давления на маржу, скорее, оно начнется в следующем году» (цитата по «Интерфаксу»). В этом году Греф собирается установить новый рекорд по прибыли.

Первый шаг Сбербанк сделал в I квартале, заработав 166 млрд руб. по МСФО против 117 млрд годом ранее. Однако процентные доходы банка в январе – марте 2017 г. снизились на 7,7% по сравнению с I кварталом 2016 г. до 565,6 млрд руб. Это объяснялось снижением процентных ставок в экономике, объяснял банк. Его чистая процентная маржа в начале года сократилась на 0,3 п. п. до 5,8% с 6,1% в IV квартале 2016 г.

В условиях снижения ставок банкам будет все сложнее поддерживать процентную маржу и достаточный уровень прибыльности, говорится в комментарии Сбербанка: с падением ставок и ускорением экономики будет расти спрос на заемные средства, особенно в жилищном кредитовании, а чтобы поддержать рост портфеля, банкам необходимо сохранять достаточность капитала, важнейшим источником наращивания которого является прибыль.

Продолжение следует Банки группы ВТБ в ближайшее время тоже снизят ставки по ипотеке, пообещала в четверг пресс-служба банка, размер обсуждается. В середине мая «ВТБ 24» неожиданно повысил ставки розничных вкладов. Вчера его примеру последовал ВТБ (см. стр. 09).

Вчерашнее снижение ставок по вкладам и ипотеке укладывается в общий тренд, отмечает аналитик Fitch Александр Данилов: «Снижение [ставок] по ипотеке поможет банку нарастить портфель, по вкладам – снизить давление на маржу». Одновременность этих событий вполне логична, продолжает он: снижение ставок по депозитам без одновременного снижения по кредитам означало бы потерю части маржи. «При этом полагаю, что банку удастся сохранить маржу [по итогам 2017 г.], так как снижение ставок по кредитам будет компенсировано снижением стоимости фондирования – продолжающийся приток ликвидности позволит и дальше снижать ставки по депозитам», – прогнозирует Данилов.

Снижая ставки по кредитам ради удержания процентной маржи, банк вынужден снижать и ставки по депозитам, согласна аналитик Бинбанка Наталия Шилова.

Возможности крупных банков по привлечению пассивов растут, особенно после снижения ключевой ставки ЦБ, говорит замруководителя дирекции обслуживания физлиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Роман Зильбер. «Сбербанку эта мера [понижение ставок] поможет защитить долю на ипотечном рынке. В моменте на маржу госбанка это повлияет положительно», – добавил он. В I квартале на долю Сбербанка пришлось 51,9% выданных ипотечных кредитов, следует из данных банка и ЦБ.