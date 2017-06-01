Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 июня снижает ставки по жилищным кредитам на покупку жилья в новостройках, а с 5 июня - по остальным базовым ипотечным продуктам, сообщается пресс-служба банка. Снижение составит 0,20-0,75 процентного пункта. Также с 1 июня увеличена на 0,2 п. п. скидка за электронную регистрацию сделки для первичного жилья - теперь она составляет 0,7 п. п.

Минимальная ставка кредита на приобретение квартиры в новостройке составит 10,70%, а при условии оформления электронной регистрации сделки – 10,0%.

Банк сохраняет специальную программу с рядом застройщиков, в рамках которой ставка составит с 1 июня 8,7% и 8,0% (при условии оформления электронной регистрации сделки).

С 5 июня базовые ставки по продукту «Приобретение готового жилья» составят 10,00-11,25%, а с учетом акции для молодых семей – 9,50-10,75%. Эти процентные ставки действуют в регионах проведения акции «Региональное промо» до конца года. В остальных регионах ставки составят по готовому жилью 11,00-12,00%, в рамках акции для молодых семей – 10,50-11,50%. По-прежнему продолжает действовать скидка 0,5 п. п. при условии оформления электронной регистрации сделки.

По продуктам «Загородная недвижимость» ставки составят 11,5-12%, «Строительство жилого дома» – 12-12,50% во всех регионах.

Указанные ставки действуют при оформлении добровольного страхования жизни и здоровья заемщика на период после регистрации ипотеки. Для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости, ставки будет выше на 0,5 п. п.

По словам директора управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николая Васева, сейчас наблюдается стабильное восстановление спроса на ипотеку: объем заявок с начала 2017 г. растет по отношению к аналогичному периоду прошлого года.