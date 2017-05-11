Банки
Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: Сбербанк вернул половину ипотеки

Доля Сбербанка на рыке ипотеки снова выше 50%

В прошлом году доля госбанка на рынке ипотеки, напротив, сокращалась
  • Эмма Терченко,
  • Анна Еремина,
  • Ольга Адамчук
  • / Ведомости
Новостройки позволили Сбербанку вернуть себе традиционную половину ипотечного рынка
Новостройки позволили Сбербанку вернуть себе традиционную половину ипотечного рынка
Евгений Егоров / Ведомости

В январе – марте 2017 г. Сбербанк выдал ипотечные кредиты на 167 млрд руб., заявили «Ведомостям» в пресс-службе госбанка. Всего же за три месяца банки выдали ипотеки на 322,26 млрд руб., следует из статистики ЦБ. К концу квартала оказалось, что госбанк выдает более половины новых кредитов (по данным АИЖК, уже в феврале доля достигла 49,6%) – доля в выдаче выросла до 51,9%, хотя еще по итогам 2016 г. составляла 47,5%.

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