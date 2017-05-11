Доля Сбербанка на рыке ипотеки снова выше 50%

В январе – марте 2017 г. Сбербанк выдал ипотечные кредиты на 167 млрд руб., заявили «Ведомостям» в пресс-службе госбанка. Всего же за три месяца банки выдали ипотеки на 322,26 млрд руб., следует из статистики ЦБ. К концу квартала оказалось, что госбанк выдает более половины новых кредитов (по данным АИЖК, уже в феврале доля достигла 49,6%) – доля в выдаче выросла до 51,9%, хотя еще по итогам 2016 г. составляла 47,5%.

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