Доля Сбербанка на рыке ипотеки снова выше 50%

Новостройки позволили Сбербанку вернуть себе традиционную половину ипотечного рынка
Евгений Егоров / Ведомости
В январе – марте 2017 г. Сбербанк выдал ипотечные кредиты на 167 млрд руб., заявили «Ведомостям» в пресс-службе госбанка. Всего же за три месяца банки выдали ипотеки на 322,26 млрд руб., следует из статистики ЦБ. К концу квартала оказалось, что госбанк выдает более половины новых кредитов (по данным АИЖК, уже в феврале доля достигла 49,6%) – доля в выдаче выросла до 51,9%, хотя еще по итогам 2016 г. составляла 47,5%.