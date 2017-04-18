Сбербанк начал рефинансирование ипотеки других банков

Сбербанк России начал рефинансировать ипотечные кредиты других банков под залог недвижимости, сообщил директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.

В рамках нового продукта можно просто рефинансировать жилищный кредит или же одновременно рефинансировать ипотеку и консолидировать потребительские кредиты, автокредиты и карты в Сбербанке. Также допускается рефинансирование жилищных ссуд других банков с получением части средств на личные цели.

«При рефинансировании только ипотеки процентная ставка составляет 10,9% годовых. При рефинансировании ипотеки с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели – от 11,15 до 11,65% годовых», – отметил Васев.

Он уточнил, что максимальная сумма на погашение ипотеки составляет в Москве и Московской области 7 млн руб., в других регионах – 5 млн руб. Максимальная сумма на погашение других кредитов – 1,5 млн руб., на личные цели – 1 млн руб.