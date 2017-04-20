Сбербанк запустил акцию по предоставлению ипотеки по сниженным ставкам

Сбербанк России запустил акцию по предоставлению ипотеки на новостройки по ставкам 8,4% и 8,9%, говорится в сообщении банка.

«Сбербанк запустил специальную программу с застройщиками, которая позволяет получить ипотеку по ставкам 8,4% и 8,9% для покупки жилья в новостройках по всей стране. Дисконт от базовой ставки составляет 2-2,5 процентного пункта (п.п.)», - приводятся в сообщении слова директора управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования банка Николая Васева.

Предоставление жилищных кредитов по сниженным ставкам стало возможным благодаря субсидированию застройщиками ставки в размере 1,5 п.п., сам Сбербанк предоставляет дисконт в 0,5 п.п. Банк также может снизить ставку еще на 0,5 п.п. при использовании сервиса электронной регистрации сделки в Росреестре.

Акция действует до 31 мая 2017 г.

Ставка в размере 8,4% предлагается для покупки жилья более чем у 160 застройщиков, среди них ГК Выбор Воронеж, Самолет Девелопмент, ФСК Лидер, Урбан Групп, RDI, ГК Древо, ГК Брусника, ГК Лидер Групп и другие. Ставка 8,9% доступна для приобретения квартир более чем у 240 компаний, среди них перечисленные выше застройщики, а также СЭТЛ Групп, АСК, Форум Групп, ОПИН, ПСН и другие.