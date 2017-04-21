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Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: Строители влезли в ипотеку

Сбербанк снизил ставки по ипотеке по некоторым застройщикам

В прошлом году доля Сбербанка на этом рынке снизилась
Сбербанк готов снизить собственные доходы во имя того, чтобы откусить долю рынка
Сбербанк готов снизить собственные доходы во имя того, чтобы откусить долю рынка
Alexander Demianchuk / Reuters

Сбербанк совместно с несколькими сотнями застройщиков начал акцию: ставка ипотечного кредита будет ниже на 2–2,5 процентных пункта (п. п.), чем базовая. При приобретении недвижимости у застройщиков базовая ставка составляет 10,9%, на вторичном рынке – 10,75–12,25%. Ипотеку со сниженной ставкой можно получить, покупая жилье у определенных застройщиков (см. врез) в новостройках в разных регионах, предложение действует до 31 мая. Сниженная ставка распространяется на весь срок ипотечного кредита, заверил представитель банка.

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