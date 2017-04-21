Сбербанк снизил ставки по ипотеке по некоторым застройщикам

Сбербанк совместно с несколькими сотнями застройщиков начал акцию: ставка ипотечного кредита будет ниже на 2–2,5 процентных пункта (п. п.), чем базовая. При приобретении недвижимости у застройщиков базовая ставка составляет 10,9%, на вторичном рынке – 10,75–12,25%. Ипотеку со сниженной ставкой можно получить, покупая жилье у определенных застройщиков (см. врез) в новостройках в разных регионах, предложение действует до 31 мая. Сниженная ставка распространяется на весь срок ипотечного кредита, заверил представитель банка.

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