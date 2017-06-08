Минфин предлагает регулировать криптовалюты как «иное имущество»

Минфин предлагает регулировать криптовалюты как «иное имущество», сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«В принципе, есть предложение, которое мы сейчас рассматриваем, определить биткоины, вообще криптовалюты, как "иное имущество". Есть у нас такое понятие в Гражданском кодексе», - сказал Моисеев. Он отметил, что если рассматривать криптовалюты как деньги, то тогда потребуется валютный контроль.

По его словам, регулирование биткоина и его аналогов будет похоже на регулирование деривативных продуктов. Моисеев подчеркнул, что должны быть введены нормы «знай своего клиента», должен быть введен учет транзакций и т. д.

Ранее Моисеев говорил, что министерство выступает за определение криптовалют как финансовых инструментов. Чиновник отмечал, что Минфину поручено подготовить доклад к середине лета, документ также должен быть согласован с рядом других ведомств. ЦБ выступает за регулирование криптовалют как цифрового товара или цифровых активов.