ЦБ начал работу над созданием национальной виртуальной валюты

Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор начал работу над созданием национальной виртуальной валюты. «До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем. Над этим мы уже начали работать», — сказала Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме.

О планах эмитировать национальную электронную валюту ранее говорили Великобритания, Сингапур и Китай. «На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени», — добавила Скоробогатова.

Ранее ЦБ предложил идентифицировать криптовалюты как цифровой товар. По мнению регулятора, пока виртуальные деньги не представляют опасности, но когда их количество вырастет, они могут привести к нестабильности на финансовых рынках. Поэтому ЦБ намерен подготовить соответствующие нормативные документы.