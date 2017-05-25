ЦБ готовит документы по налогообложению биткоина

Заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор готовит нормативные документы по налогообложению криптовалюты биткоин как цифрового товара.

«Наше предложение — относить их к цифровому товару и применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности, как к цифровому товару. Оно было поддержано всеми министерствами и ведомствами», — сказала Скоробогатова.

По ее словам, «виртуальные деньги, которые не обеспечены золотым запасом и не контролируются с точки зрения их количества», могут привести к нестабильности на финансовых рынках.

Скоробогатова отметила, что пока финансовая система в мире не расценивает криптовалюты как угрозу. «Пока их сумма и количество не трагичны в целом для рынка», — сказала она.