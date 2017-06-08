Сбербанк обжалует решение суда по сделке с «Транснефтью»

Сбербанк обжалует решение Арбитражного суда Москвы, признавшего недействительной сделку банка с «Транснефтью», в результате которой трубопроводная компания понесла убытки на 66 млрд руб., сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

«При заключении сделки "Транснефть" подписала декларацию о рисках, содержащую полную информацию о рисках и вероятности их реализации, компания понимала и оценивала свои возможные убытки, а теперь утверждает об обратном. Юристы банка считают данное решение арбитражного суда недостаточно обоснованным и несправедливым по отношению к добросовестным участникам рынка производных инструментов, кроме того, серьезно препятствующим законному развитию этого рынка и нарушающим основополагающие принципы, на которых построен рынок производных инструментов. После получения полного текста решения суда Сбербанк незамедлительно обжалует его в апелляционной инстанции», - отметили в пресс-службе банка.

Сегодня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и «Транснефти» с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила более 66 млрд руб. убытка.

По информации агентства Bloomberg, речь шла о сделке с производными инструментами, заключенной перед валютным кризисом 2014 г.