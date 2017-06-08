Суд аннулировал убыточную сделку «Транснефти»

Сбербанк был инициатором заключения с «Транснефтью» договора о производных финансовых инструментах Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти» к Сбербанку и признал недействительной сделку между компанией и банком, которая принесла «Транснефти» 66 млрд руб. убытков, передает из зала суда корреспондент «Интерфакса».

Будет ли подавать Сбербанк апелляцию или нет, представитель не говорит. А источник, близкий к руководству банка, утверждает: «Мы в своей правоте уверены, поскольку до компании были доведены риски заключения контрактов, причем до самого высшего руководства "Транснефти", потому мы будем судиться до конца».

В 2014 г. «Транснефть» потеряла на сделках с производными инструментами более 75 млрд руб. 11 января 2017 г. «Транснефть» подала иск к Сбербанку «о признании сделки недействительной», следует из базы судебных дел. 18 января он был принят к производству. Суть претензий не раскрывалась.

Сбербанк был инициатором заключения с «Транснефтью» договора о производных финансовых инструментах, банк не предупредил обо всех рисках, из-за этого компания понесла убыток, говорил в апреле первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин. По его словам, банк предложил «Транснефти» продукт, который ей не подходил. «Мы считаем, когда банки предлагают клиенту какой-то продукт, банки должны иметь у себя некоторый внутренний комплаенс: какой продукт кому они предлагают. Некоторые продукты можно предлагать только банкам, как это во всем мире такого рода бумаги предлагаются финансовыми организациями», – отметил он.

Речь идет о сделках c производными финансовыми инструментами, которые стороны заключали в 2014 г. Они были нужны для минимизации валютных рисков, возникающих из-за валютного долга (китайский кредит на $10 млрд до 2029 г. и еврооблигации на $1,05 млрд с погашением в 2018 г.), а также временно свободных денежных средств, номинированных в иностранной валюте, объясняла «Транснефть». В 2014 г. курс доллара к рублю вырос в 1,7 раза и к концу года достиг 56,65 руб. В итоге «Транснефть» понесла убыток от операций с производными финансовыми инструментами в 75,3 млрд руб. за 2014 г. В 2015 г. убыток составил 5,1 млрд руб. А в 2016 г. компания получила прибыль от этих операций в 3,4 млрд руб. На конец года чистый долг/EBITDA «Транснефти» составлял 1,7.

Выступая на заседании суда 27 марта, представитель банка заявил, что были заключены 62 опционные сделки, по трем из которых компания получила выгоду, сообщал «Интерфакс». Представитель банка привел факты, которые, по его мнению, подтверждают профессионализм сотрудников компании, работающих по сделке. То есть «Транснефть» была предупреждена о возможности возникновения для нее рисков, подчеркивал банк.

«Могу предположить, что сделку признали недействительной на основании ст. 178 ГК РФ (сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения)», - рассуждает партнер адвокатского бюро КИАП Антон Самохвалов. То есть суд признал, что в результате неправильного совета самого Сбербанка «Транснефть» вошла в сделку, но не сделала бы этого, если бы совет (информация о сделке и ее последствиях) был правильным, говорит юрист. На новости о судебном решении привилегированные акции «Транснефти» подорожали на 0,66% до 249,9 млрд руб.