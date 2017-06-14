ЦБ предложит новые ограничения процентов по микрозаймам

ЦБ осенью представит свои предложения по новым ограничениям процентов по микрозаймам. Об этом сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин на пресс-конференции в среду.

«Мы хотим рассмотреть вопрос о дальнейшем снижении так называемых проблем 3Х и 2Х (размера процентов по отношению займу). <...> Встал вопрос, чтобы еще дальше сократить 3Х и 2Х, например, 2,5Х и 1,5Х либо 2Х и 1,5Х. Для этого нам нужно получить ту отчетность, которая поступит к нам по итогам первого полугодия, эта отчетность покажет, как работают эти 3Х и 2Х. То же самое, что у нас с ПСК (полной стоимостью кредитов) происходит. И тогда, я думаю, мы в осеннюю сессию будем готовы предложить изменения в законодательство по корректировке данных показателей. В поручении президента стоит срок - 1 ноября. Я думаю, мы успеем», - сказал Чистюхин.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать меры по снижению предельного размера долга заемщика перед микрофинансовой организацией, по достижении которого кредитор не вправе начислять проценты и штрафы до полного погашения задолженности.

С 1 января этого года по краткосрочным потребительским займам микрофинансовых организаций (МФО) ограничено начисление процентов - не более трехкратного размера суммы займа вне зависимости от фактической длительности его использования (3Х). А в том случае, если человек не может обслуживать заем и возникла просрочка, начисленные проценты вместе с пенями и штрафами не могут превысить двукратного размера остатка задолженности по займу (2Х).