ЦБ и депутаты намерены уравнять полную стоимость кредита для банков и МФО

МФО придется заметно пожертвовать доходами, чтобы решить уравнение ЦБ Андрей Махонин / Ведомости

В Госдуме готовят законодательные изменения в формировании полной стоимости кредита (ПСК), для того чтобы уравнять банки и микрофинансовые организации (МФО), заявил руководитель думского комитета по финрынкам Анатолий Аксаков в пятницу. «Есть предложение уравнять те МФО, которые выдают крупные займы заемщикам, с банками, их полная стоимость кредита должна так же определяться, как и в кредитных организациях, поскольку эти МФО имеют регуляторный арбитраж», – пояснил Аксаков. Сами банки нередко создают при себе МФО, чтобы обойти требования регулятора по ПСК, напомнил он.