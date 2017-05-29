Банки
Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Центробанк равняет ставки

ЦБ и депутаты намерены уравнять полную стоимость кредита для банков и МФО

Это может коснуться краткосрочных займов свыше 20 000 рублей

В Госдуме готовят законодательные изменения в формировании полной стоимости кредита (ПСК), для того чтобы уравнять банки и микрофинансовые организации (МФО), заявил руководитель думского комитета по финрынкам Анатолий Аксаков в пятницу. «Есть предложение уравнять те МФО, которые выдают крупные займы заемщикам, с банками, их полная стоимость кредита должна так же определяться, как и в кредитных организациях, поскольку эти МФО имеют регуляторный арбитраж», – пояснил Аксаков. Сами банки нередко создают при себе МФО, чтобы обойти требования регулятора по ПСК, напомнил он.

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