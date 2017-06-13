Названы самые ненадежные заемщики МФО

Микрофинансовая организация (МФО) «Домашние деньги» опубликовала результаты исследования платежеспособности заемщиков МФО. Оно показало, что с уровнем платежной дисциплины заемщика коррелируют не только традиционные факторы (уровень заработной платы, кредитная история), но и вид занятости заемщика.

«Хуже всего платят по микрозаймам водители такси, официанты, индивидуальные предприниматели и строители», - говорится в пресс-релизе, подготовленном по итогам исследования.

Как сообщают в МФО, 27-28% таких заемщиков пропускают платежи либо вообще перестают платить по кредиту.

Заработок водителей такси нестабилен, а сама работа подразумевает высокий риск получения травмы, поясняют авторы исследования. Усугубляет и тот факт, что большинство таксистов работают нелегально, что повышает вероятность потерять доход в случае лишения заемщика водительских прав. К тому же есть вероятность, что транспортное средство потребует незапланированных расходов на его ремонт.

Нестабильный заработок также является причиной низкой платежной дисциплины представителей таких профессий, как слесари, грузчики, лифтеры, дворники, разнорабочие (их «дефолтность» составляет от 23 до 27%). В число не самых надежных заемщиков попали и риэлторы, доходы которых резко изменились в последние годы.

При этом самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций оказались домохозяйки, сотрудники банков, учителя. Представители этих категорий допускают нарушение сроков платежей по микрозаймам в 15% и менее случаев.

В начале июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что количество легально действующих микрофинансовых организаций на апрель 2017 г. составляло 2412 компаний. В 2016 г. ЦБ исключил из реестра 1714 МФО, а с 2013 г. - 5514 МФО.

По ее словам, убивать рынок микрофинансовых организаций нельзя, поскольку тогда россияне будут обращаться к «черным кредиторам, которых Банк России не контролирует». «Микрофинансирование - это социально значимый сегмент финансового рынка. Маленькие займы люди берут не от хорошей жизни, когда не хватает зарплаты», - сказала она.