ЦБ не видит большого влияния ужесточения санкций США на финансовый рынок России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит большого влияния ужесточения санкций США на российский финансовый рынок. Она добавила, что «эффект ранее введенных санкций, на наш взгляд, практически исчерпан».

По ее словам, ЦБ, в частности, не видит «больших рисков для банковской системы» в случае сокращения сроков вложения в банки до 14 дней. «Что касается долга, пока не ясно, непонятно, что предполагается и будет ли что-то предполагаться. На наш взгляд, если это будет касаться новых вложений в российские ОФЗ, я не думаю, что это будет большая проблема для Минфина и в целом для экономики, потому что у нас нет больших планов по наращиванию государственного долга в целом. И есть инвесторы, которым этот долг очень интересен, потому что он привлекателен», – заявила Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров.

Она также прокомментировала возможные ограничения на существующие вложения в ОФЗ. По ее мнению, «распродажа из портфеля - это будут убытки компаний, которые туда вложились, прежде всего, тех же американских и иных компаний, которым придется по дешевке распродавать». Набиуллина добавила, что эти бумаги «с удовольствием» купят российские участники финансового рынка.