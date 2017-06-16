Меркель не понравился законопроект сенаторов о санкциях против России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала американских сенаторов, которые одобрили законопроект об ужесточении санкций против России. «Это, если осторожно формулировать, своевольный шаг сената», - сообщил ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт. Его цитирует Deutsche Welle. По мнению канцлера, нельзя смешивать экономические интересы и вопрос санкций, и она в недоумении из-за того, что в случае ужесточения антироссийских санкций под удар попадает европейская экономика.

В четверг решение сенаторов резко раскритиковали в совместном заявлении министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн. Они высказали мнение, что, расширяя ограничительные меры против России, США преследуют собственные экономические интересы и пытаются оказать давление на европейские компании. «С вызывающей удивление откровенностью в одобренном США законопроекте сказано о цели его принятия: речь идет о продаже американского сжиженного газа и вытеснении российских поставщиков природного газа с европейского рынка», - говорится в их заявлении.