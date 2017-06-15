Германия и Австрия раскритиковали планы США усилить санкции в отношении России

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель и канцлер Австрии Кристиан Керн выпустили совместное заявление, в котором раскритиковали планы США усилить санкции в отношении России. «Прежде всего, мы видим угрозу экстерриториальных санкций европейским предприятиям, которые занимаются выстраиванием энергообеспечения Европы», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что ужесточение санкций может негативно сказаться на экономических интересах европейских компаний и отрицательно повлиять на отношения Европы и США. «Политические санкционные инструменты не должны быть в ущерб экономическим интересам. Предприятия Германии и Австрии и других европейских стран находятся под угрозой штрафа на рынке США, когда они участвуют в таких проектах, как Nord Stream 2, или финансируют их. Это приносит новые и негативные качества в европейско-американские отношения. Речь идет о конкурентоспособности нашей энергетической индустрии и о тысячах рабочих мест», — подчеркивается в заявлении.

Напомним, сенат США 14 июня утвердил законопроект по расширению санкций в отношении России. Речь идет о включении поправки в законопроект о применении ограничительных мер в отношении Ирана. Это решение позволит сенаторам не тратить время на внесение в документ отдельной инициативы, которая относилась бы только к России.