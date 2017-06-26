Brent торгуется на уровне $46,01 за баррель

К 9.39 мск 26 июня августовские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $46,01 за баррель, августовские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – у $43,45 за баррель. За предыдущую торговую сессию Brent подорожала на $0,32 (0,71%) до $45,54 за баррель, WTI – на $0,27 (0,63%) до $43,01 за баррель, напоминает «Интерфакс». За всю прошлую неделю Brent подешевела на 3,9%, WTI – на 4,4%, котировки снижались пятую неделю подряд, с августа 2015 г. это самый долгий спад на нефтяном рынке.

«Медвежий» тренд на рынке сохраняется, несмотря на сигналы того, что нефтедобывающие страны успешно выполняют условия соглашения о сокращении добычи, отмечает MarketWatch. По данным технического комитета ОПЕК по мониторингу выполнения достигнутых договоренностей, соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи в мае было выполнено на 106%. «Однако трейдеры не убеждены в том, что сокращение добычи государствами ОПЕК+ сможет уменьшить глобальные запасы до среднего уровня за пять лет в условиях роста производства нефти в США, Ливии и Нигерии», – объясняет старший аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Данные Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США по итогам 23-й недели подряд. Количество таких установок увеличилось за неделю на 11 штук до 758 установок. Цены на нефть могут «снизиться сильнее, однако уровень цен ниже $50–55 за баррель не будет устойчивым, поскольку со временем недостаточные инвестиции в отрасль начнут ограничивать объемы добычи», говорит старший аналитик по энергетическому сектору Edward Jones Брайан Янгберг. Он ожидает роста котировок позднее в 2017 и в 2018 гг.