FT: рубль продемонстрировал худшие показатели среди валют развивающихся стран

В июне рубль продемонстрировал худшие показатели среди валют всех развивающихся стран, пишет газета Financial Times. По данным издания, с декабря 2016 г. цены на баррель нефти Brent упали на 18,83%. За тот же период рубль по отношению к доллару подрос только на 1,85%.

Как пояснил изданию стратег-аналитик Societe Generale по фиксированному доходу Кит Юкс, российский рубль больше других пострадал от падения нефтяных цен. С конца прошлой недели он подешевел на 4% по отношению к доллару США.

Сегодня курс доллара к рублю находится на самом высоком уровне с февраля. Официальный курс доллара на 23 июня, установленный Центробанком России, составляет 60,1482 руб./$, европейской валюты — 67,1495 руб./евро.

На Московской бирже, по данным на 15.56 мск, доллар и евро снижаются на фоне роста цен на нефть. К 15.56 мск курс доллара составлял 59,855 руб./$, евро — 66,8 руб./евро. Нефть Brent на Интерконтинентальной бирже к 16.14 подорожала на 0,753% до $45,16 за баррель, WTI — на 0,421% до $42,71 за баррель.