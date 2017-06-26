Deutsche Bank в России возглавил Борислав Иванов-Бланкенбург

Deutsche Bank объявил, что исполнительным директором группы «Дойче банк в России» назначен Борислав Иванов-Бланкенбург, который с 2014 г. возглавлял Deutsche Bank на Украине, а до этого почти восемь лет был руководителем болгарского представительства банка. Иванов также станет председателем правления «Дойче банка», когда это назначение согласует Банк России. Он будет подотчетен Петеру Тилсу, главному исполнительному директору Deutsche Bank в Центральной и Восточной Европе, и Сатвиндеру Сингху, руководителю департамента коммерческих банковских услуг Deutsche Bank в регионе EMEA (исключая Германию), «Дойче банк АГ».

Банк заверил, что для него Россия «остается одним из самых перспективных и значимых рынков в Европе» и что компания заинтересована в продолжении развития своего присутствия на российском рынке.

О грядущем назначении Иванова на прошлой неделе «Ведомостям» рассказали два источника, близких к банку, кредитная организация официально эту информацию тогда не комментировала.