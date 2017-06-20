Банки
Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Deutsche Bank меняет руководителя

Возглавить Deutsche Bank в России может Борислав Иванов-Бланкенбург

Он станет третьим председателем правления банка с осени 2015 г.
  • Эмма Терченко,
  • Дарья Борисяк,
  • Татьяна Воронова
  • / Ведомости

Возглавить российский Deutsche Bank может Борислав Иванов-Бланкенбург, об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к банку. По словам одного из них, Иванов-Бланкенбург – основной кандидат на пост предправления, однако банку еще предстоит согласовать его кандидатуру в ЦБ. С 2015 г. Иванов-Бланкенбург возглавляет Deutsche Bank на Украине, а до этого почти восемь лет был руководителем болгарского представительства банка.

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