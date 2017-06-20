Возглавить Deutsche Bank в России может Борислав Иванов-Бланкенбург

С осени 2015 г. Deutsche Bank сменил уже двух руководителей российского подразделения, за это время банк покинуло около 200 сотрудников Андрей Гордеев / Ведомости

Возглавить российский Deutsche Bank может Борислав Иванов-Бланкенбург, об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к банку. По словам одного из них, Иванов-Бланкенбург – основной кандидат на пост предправления, однако банку еще предстоит согласовать его кандидатуру в ЦБ. С 2015 г. Иванов-Бланкенбург возглавляет Deutsche Bank на Украине, а до этого почти восемь лет был руководителем болгарского представительства банка.