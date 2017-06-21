Руководителя швейцарского отделения Сбербанка нашли в Deutsche Bank Д. Абрамов / Ведомости

Аннетт Фивег, покинувшая пост предправления Deutsche Bank в России, назначена гендиректором Sberbank Switzerland AG. Как сообщил старший вице-президент Сбербанка Игорь Буланцев, она заступит на новую должность с 1 августа этого года. «Приход Фивег - хороши импульс для развития нашего бизнеса. Фивег хорошо знает российский бизнес, хорошо знает и понимает международный бизнес», - заметил он.

Ранее о том, что Фивег может возглавить швейцарскую «дочку» Сбербанка, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Также сведения о возможном ее переходе в швейцарское подразделение Сбербанка подтверждал один из источников «Ведомостей».

Она была председателем правления ООО «Дойче банк» с ноября 2015 г., а с августа 2016 г. была главным исполнительным директором Deutsche Bank в России после ухода Павла Теплухина. До назначения на должность предправления «Дойче банка» Фивег возглавляла управление по работе с дочерними структурами глобальных компаний в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEEMEA), где руководила деятельностью профильных подразделений и отвечала за развитие бизнеса банка с международными корпорациями в девяти странах. В структурах Deutsche Bank она проработала больше 20 лет.

Возглавить российский Deutsche Bank может Борислав Иванов-Бланкенбург, рассказали недавно «Ведомостям» два источника, близких к банку. По словам одного из них, Иванов-Бланкенбург – основной кандидат на пост предправления, однако банку еще предстоит согласовать его кандидатуру в Банке России. С 2015 г. Иванов-Бланкенбург возглавляет Deutsche Bank на Украине, а до этого почти восемь лет был руководителем болгарского представительства банка.

В 2015 г. Deutsche Bank объявил об оптимизации и начал сворачивать инвестиционно-банковский бизнес в России. С осени 2015 г. банк сократил 200 человек. Летом 2016 г. банк покинул главный исполнительный директор Павел Теплухин, а семь сотрудников инвестбанка перешли на работу в компанию P.S. Capital, подконтрольную братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Deutsche Bank по-прежнему рассматривает Россию как «один из наиболее привлекательных и важных рынков» в Европе, уверяет представитель банка. Он обещает, что банк приложит все усилия для дальнейшего развития его присутствия на рынке.