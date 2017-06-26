Замминистра финансов: криптовалюты могут прийти на биржу как дериватив

Криптовалюты - при соответствующем регулировании - могут торговаться на бирже, поскольку фактически представляют собой производный инструмент, считает замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Теоретически да (могут торговаться на бирже), если они будут регулироваться соответствующим образом. По сути, это тот же дериватив. Я считаю, что это тоже дериватив, только без базового актива. Есть деривативы на некоем базовом активе, а есть деривативы на некой математической функции. Это дериватив на математической функции, на мой взгляд», - сказал Моисеев журналистам в Совете Федерации.

Он добавил, что доклад по криптовалютам планируется представить в правительство в течение месяца. "У нас срок представить доклад в правительство где-то через месяц. Мы сейчас активные консультации ведем с ЦБ и рынком по поводу того, чтобы дописать этот доклад", - отметил замминистра.

Моисеев напомнил, что предлагает регулировать криптовалюты как иное имущество, а не как валюту. «Потому что валюта - это слишком жестко», - пояснил он.

Кроме того, суть регулирования криптовалют, по его мнению, должна быть основана на том, что они являются финансовым инструментом, то есть в первую очередь стоит обращать внимание на защиту прав потребителей и на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма.