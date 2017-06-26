ЦБ выявил признаки вывода активов из Анкор банка

Временная администрация по управлению казанским Анкор банком выяснила, что перед отзывом лицензии руководство банка осуществило ряд сделок с ценными бумагами, которые имеют признаки вывода ликвидных активов, а также сокрытие ранее выведенных активов. Об этом говорится в материалах регулятора.

«По оценке временной администрации, стоимость активов Анкор банка не превышает2,9 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 6,5 млрд руб.», - говорится в сообщении.

В ходе проверки было обнаружено низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность, неспособных исполнять свои обязательства, а также организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет России.

ЦБ отозвал лицензию у банка 3 марта 2017 г. из-за неудовлетворительного качества активов и за несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами. По величине активов Анкор банк на 1 февраля 2017 г. занимал 233 место в банковской системе России.