Банки
Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Суждение и наказание

Сотрудники ЦБ могут лишиться работы за ошибочное мотивированное суждение

Такое наказание для них придумал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает ввести административное наказание для сотрудников Центробанка за неверные мотивированные суждения и принятые на их основе меры, которые привели к ухудшению ситуации в банках. Один из вариантов наказания – увольнение за серьезные ошибки в мотивированном суждении, рассказал «Ведомостям» Аксаков, за меньшее нарушение сотрудник может быть понижен в должности, лишен премии.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике