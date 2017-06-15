Сотрудники ЦБ могут лишиться работы за ошибочное мотивированное суждение

Эльвире Набиуллиной предстоит определиться, стоит ли наказывать сотрудников ЦБ Евгени й Разумный / Ведомости

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает ввести административное наказание для сотрудников Центробанка за неверные мотивированные суждения и принятые на их основе меры, которые привели к ухудшению ситуации в банках. Один из вариантов наказания – увольнение за серьезные ошибки в мотивированном суждении, рассказал «Ведомостям» Аксаков, за меньшее нарушение сотрудник может быть понижен в должности, лишен премии.