Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Суждение и наказание
Сотрудники ЦБ могут лишиться работы за ошибочное мотивированное суждение
Такое наказание для них придумал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
- Михаил Тегин
- / Ведомости
Эльвире Набиуллиной предстоит определиться, стоит ли наказывать сотрудников ЦБ
Евгени й Разумный / Ведомости
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает ввести административное наказание для сотрудников Центробанка за неверные мотивированные суждения и принятые на их основе меры, которые привели к ухудшению ситуации в банках. Один из вариантов наказания – увольнение за серьезные ошибки в мотивированном суждении, рассказал «Ведомостям» Аксаков, за меньшее нарушение сотрудник может быть понижен в должности, лишен премии.
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