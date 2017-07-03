Предварительный ущерб от ливня в Москве оценили в 20 млн рублей

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценил предварительный ущерб от ливня в Московском регионе 30 июня. «На текущий момент можем сказать, что первые заявления касаются подтопленных машин и не очень существенных повреждений от падения веток и града (повреждение лакокрасочного покрытия). В основном обращения идут по автокаско. Оцениваем ущерб в размере до 20 млн руб., исходя из первых обращений», — сообщили RNS в пресс-службе ВСС.

По словам представителя «Альфастрахования» Юрия Нехайчука, основные причины обращений – повреждения автомобилей от града, обломков крыш или конструкций.

Страховая компания «Согласие» по состоянию на 3 июля зафиксировала 85 обращений по автострахованию. Из них 29 случаев произошли на территории Москвы, остальные — в Московской области, сообщили в пресс-службе. Клиенты компании обращаются в страховую в связи с повреждением автомобилей от града (57 случаев), падения деревьев (14 случаев), от затопления водой (6 случаев) и от гидроудара (2 случая).

В «Ренессанс страхование» поступило 21 обращение от клиентов, чьи автомобили пострадали в результате стихийного бедствия. «Причины обращений разноплановые: град в Московской области, падение деревьев в Москве», — отметили в пресс-службе компании.