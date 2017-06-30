Во время грозы в Москве пострадали пять человек

Сильная гроза пришла в Московский регион с запада Наталья Шарапова / Ведомости

В Москве во время грозы пять человек получили травмы различной тяжести, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В целом без перебоев» Городское хозяйство в целом работает без перебоев, написал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. «Город пережил еще одну стихию. Зафиксированы небольшие задержки 12 маршрутов общественного транспорта, около 30 локальных подтоплений ликвидированы».

Одного человека придавило деревом в Рижском проезде, на улице Бачуринская рабочего придавило бетонным кольцом. «На улице Высокая дерево упало на машину, в машине находилась девушка, ее состояние уточняется», - рассказал источник. По его словам, деревья также упали на людей в Сигнальном проезде и на улице Ткацкая. «Погибших в результате ненастья пока нет», - отметил он.

На востоке Москвы дерево упало на пожилую женщину. «По состоянию на 15.00 в Москве порывами ветра повалило четыре дерева, одно из которых придавило 70-летнюю москвичку в Восточном округе», - уточнил источник. Пострадавшая госпитализирована с ушибом головы.

В подмосковном Дмитрове погиб мужчина от удара молнии. Об этом рассказали в минздраве Московской области. «Мужчина, молния убила. В Дмитровском районе», - уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее источник сообщил «Интерфаксу», что «по предварительной информации, в подмосковном Дмитрове от удара молнии погиб 33-летний мужчина». По информации Life, в Подмосковье погибли два человека: один - мужчина, прятавшийся от дождя под зонтом, - погиб в Дмитрове, другой погиб недалеко от деревни Софьино - в СНТ «Фортуна» в новой Москве.

Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) по часовой стрелке приостановлено из-за упавшего на провода дерева. ЧП произошло недалеко от станции «Белокаменная», отметили в пресс-службе МЦК.

«Тропический» ливень в Москве

Максим Стулов / Ведомости Сильная гроза пришла в Московский регион с запада, ожидается шквал до 24 м/с и местами град, предупреждает Гидрометцентр 1/28 Максим Стулов / Ведомости Экстренное предупреждение о шквалистом ветре выпустило ГУ МЧС России по Москве 2/28 Максим Стулов / Ведомости Спасатели рекомендуют по возможности не выходить на улицу, не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты, оставлять автомобили в гаражах или вдали от шатких конструкций 3/28 Евгений Разумный / Ведомости Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков спешит на собрание акционеров «Газпрома» 4/28 Евгений Разумный / Ведомости Собрание акционеров «Газпрома», Новые Черемушки 5/28 Евгений Разумный / Ведомости Собрание акционеров «Газпрома», Новые Черемушки 6/28 Максим Стулов / Ведомости Марьина Роща 7/28 Максим Стулов / Ведомости Марьина Роща 8/28 Максим Стулов / Ведомости Марьина Роща 9/28 Анна Айбашева для Ведомостей Краснопролетарская улица 10/28 Максим Стулов / Ведомости Марьина Роща 11/28 Наталья Шарапова / Ведомости Чертаново 12/28 Денис Борушевский / для Ведомостей Град в подмосковном Пушкино 13/28 Максим Стулов / Ведомости Марьина Роща 14/28 Дмитрий Новожилов / Ведомости Марьина Роща 15/28 Максим Стулов / Ведомости Марьина Роща 16/28 Максим Стулов / Ведомости Марьина Роща 17/28 Максим Стулов / Ведомости Марьина Роща 18/28 Дмитрий Новожилов / Ведомости Марьина Роща 19/28 Дарья Тихончук / Ведомости Град в Бутырском районе 20/28 Андрей Сидоров для Ведомостей Сити 21/28 Ирина Чевтаева / Ведомости Марьина Роща 22/28 Дарья Тихончук / Ведомости Бутырский район 23/28 Дмитрий Новожилов / Ведомости Марьина Роща 24/28 Александра Попова / Ведомости Белорусский вокзал 25/28 Злата Милявская / Ведомости Медведково 26/28 Дарья Тихончук / Ведомости Бутырский район 27/28 Елизавета Серьгина / Ведомости Водный стадион, Флотская улица 28/28

«В районе станции "Белокаменная" на провод контактной сети упало дерево. В связи с этим временно приостановлено движение "Ласточек" по часовой стрелке», - говорится в сообщении, размещенном в Telegram.

Московский метрополитен работает в штатном режиме, несмотря на непогоду, заявили в пресс-службе метро. «Сбоев в движении, вызванных непогодой, не зафиксировано», - уточнили в метрополитене.

В столичных аэропортах из-за сильного дождя задержаны более 50 рейсов. «Несмотря на ливень, аэропорты работают штатно, без отмен рейсов по метеоусловиям, однако из «Шереметьева» четыре рейса ушли на запасные аэродромы, не сумев приземлиться», - сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Как сообщили в ГУП «Мосводосток», горожане активно жалуются на подтопления. Поступило около 30 обращений.

«На 15.00 в Центральную диспетчерскую службу предприятия поступило порядка 30 заявок о скоплении воды, часть заявок устранена, по остальным бригады оперативно выехали по адресам», — сообщили в пресс-службе.

В пятницу более 370 бригад «Мосводостока» переведены на усиленный режим работы. В частности, задействованы 1100 рабочих предприятия и 293 единицы техники, в том числе спецтехники, передает «РИА Новости».

На 16.30 мск в Москве наблюдаются 8-балльные пробки на дорогах. По данным «Яндекс.Пробки», на некоторых улицах внутри Садового кольца скорость автомобилей не превышает 2 км/ч.