На Москву надвигается «тропический» ливень, которого не было последние 50 лет

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На Москву надвигается сильный тропический ливень. По мнению синоптиков, по некоторым показателям он может побить рекорд 50-летней давности, передает центр погоды «Фобос».

Непогода накроет столицу вечером в пятницу. Ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквалистые порывы ветра, которые могут достигать 20 метров в секунду.

«Интенсивные дожди обрушатся на мегаполис около 15 часов и будут лить, не переставая, практически до позднего вечера — в общей сложности ожидается до 30-40 мм осадков (почти полбочки воды на метр квадратный), а это, между прочим, половина месячной нормы осадков», — отмечается в сообщении центра.

Пик ливня будет с 18 до 21 часа. За это время выпадет 75% ожидаемых осадков. Существует угроза возникновения подтоплений. Шквалистый ветер может повалить деревья, рекламные конструкции, элементы кровли крыши. Не исключены сбои в энергообеспечении.

В «Фобосе» считают надвигающийся на столицу «штормовой удар» уникальным, так как крайне интенсивные ливни происходят в Москве в июне всего лишь раз в пять лет. Днем 29 мая в Москве ожидается шквалистый ветер.