Собянин: Москва пережила самый разрушительный ураган в своей истории

Москва за всю историю метеонаблюдений не знала урагана такой силы, который обрушился на нее 29 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» во вторник.

Он уточнил, что синоптики обещали ветер скоростью 20-22 м в секунду. «На самом деле, местами ветер достигал 32 м в секунду», - подчеркнул он.

Собянин назвал стихийное бедствие в Москве смерчем, который оставил за собой разруху. Он заявил, что всем пострадавшим в результате урагана оказывается необходимая медицинская помощь, город выплатит семьям погибших по 1 млн руб., а пострадавшим - от 100 до 500 000 руб.

Мэр отметил, что последствия урагана в Москве ликвидируют десятки тысяч людей. «Надеюсь, что за сегодня и завтра город будет практически полностью приведен в порядок», - подчеркнул он.